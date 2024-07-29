Galatasaray Kazımcan Karataş'ın ayrılığını resmen açıkladı! İşte yeni takımı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Rusya 1. Lig'i ekibi Orenburg'a kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.