Galatasaray Kazımcan Karataş'ın ayrılığını resmen açıkladı! İşte yeni takımı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Rusya 1. Lig'i ekibi Orenburg'a kiralandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/hCrFe3K2yj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 29, 2024