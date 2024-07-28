TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim
Galatasaray'da orta saha arayışları hız kazandı. Bu kapsamda McTominay, Wendel ve Rios'la temas kuran sarı kırmızılıların gündemine ise bu kez sürpriz bir isim geldi. Cimbom'un, eski aşkı için yeniden devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Benfica forması giyen Florentino ile daha önce de ilgilenen G.Saray, Portekiz ekibini ikna edememişti.
24 yaşındaki yıldız için düğmeye basan yönetim, futbolcunun mali şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye başladı.
DEFANSİF YÖNÜ GÜÇLÜ
Alt yaş kategorilerinde düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takım formasını giyen Florentino, defansif yönü kuvvetli bir orta saha kimliği ile öne çıkıyor.
Oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon Euro.
Daha önce yaptığı görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan G.Saray'ın, Florentino için sıkı bir pazarlığa girmenin planlarını yaptığı kaydedildi.
FLORENTINO LUIS KİMDİR?
Benfica'nın yanı sıra kısa süre Getafe ve Monaco formalarını da giyen Florentino, kulüp kariyerinde 256 maça çıktı.
3 gol atarken 10 da asist yaptı. Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 84 kez görev yaptı ve 1 kez ağları sarstı.
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