Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

Galatasaray'da orta saha arayışları hız kazandı. Bu kapsamda McTominay, Wendel ve Rios'la temas kuran sarı kırmızılıların gündemine ise bu kez sürpriz bir isim geldi. Cimbom'un, eski aşkı için yeniden devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

Galatasaray sezon startı için geri sayım sürerken transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılıların hedefi takıma orta saha takviyesi yapmak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

Bu kapsamda McTominay ve Wendel'in ardından Rios'la temas kuran Cimbom'un gündemine gelen son isim Florentino Luis oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

Benfica forması giyen Florentino ile daha önce de ilgilenen G.Saray, Portekiz ekibini ikna edememişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

24 yaşındaki yıldız için düğmeye basan yönetim, futbolcunun mali şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

DEFANSİF YÖNÜ GÜÇLÜ

Alt yaş kategorilerinde düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takım formasını giyen Florentino, defansif yönü kuvvetli bir orta saha kimliği ile öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

Oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

Daha önce yaptığı görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan G.Saray'ın, Florentino için sıkı bir pazarlığa girmenin planlarını yaptığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

FLORENTINO LUIS KİMDİR?

Benfica'nın yanı sıra kısa süre Getafe ve Monaco formalarını da giyen Florentino, kulüp kariyerinde 256 maça çıktı.

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