TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte o isim

Oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon Euro.

Daha önce yaptığı görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan G.Saray'ın, Florentino için sıkı bir pazarlığa girmenin planlarını yaptığı kaydedildi.