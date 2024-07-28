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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Wendel şoku! Başkan bizzat açıkladı

Rusya Ligi takımalarından Zenit'te başkan Alexander Medvedev, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Wendel ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 22:14
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Wendel şoku! Başkan bizzat açıkladı

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Wendel ile ilgili konuştu. Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transfer olmayacağını ve görüşmelerin bittiğini açıkladı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM ETMİYOR"

Zenit Başkanı yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapmış ancak Zenit tarafından reddedilmişti.

WENDEL DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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