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Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfere yönelik çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme gelen Scott McTominay konusunda İskoçyalı oyuncu kararını verdi. İşte transferdeki son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 15:09
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Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Manchester United'ın İskoç oyuncusu Scott McTominay, Galatasaray ve Fulham'ın ilgisine karşın takımda kalma kararı aldı.

Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray'a transfer olacak mı?

İskoç basınında yer alan habere göre; McTominay için Fulham'dan gelen 20 milyon euro'luk teklifi reddeden Manchester United, oyuncu için istediği 35 milyon euro'luk talepten vazgeçmedi ve İskoç yıldızı takımda tutma kararı aldı.

Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Öte yanda haberde, McTominay ile Galatasaray'ın da de ilgilendiği ifade edilirken, yıldız oyuncunun Manchester United'da kalıp sözleşmesini uzatabilecek bir performans vermek istediği kaydedildi.

Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray'a transfer olacak mı?

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Manchester United altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir takımda forma giymeyen başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Manchester United'da 252 maçta süre bulan Scott McTominay, 29 gol attı ve 8 asist yaptı.

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