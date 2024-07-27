GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Real Sociedad'ın transferden çekildiğini duyururken, milli futbolcuya talip olan iki takımı ve yapılacak teklifi de açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Başta orta saha olmak üzere eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transferle ilgili konuştu.
Buruk, taraftarlarına transfer konusunda sakin olmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"TRANSFER DENGELERİMİZİ BOZUYOR"
"Transfer dengelerimizi bozuyor. Transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor. Maç olmadığı için sadece transfere odaklanıyoruz. Çok fazla spekülasyon yapılıyor. Haftaya Süper Kupa maçıyla ilk resmi karşılaşmamızı yapacağız. Sezona hazırlanmaya, motive olmaya başlamamız gerekiyor.
Transfer zaten gerçekleşiyor. Zaten bir sürü hazırlığımız var. Sağ bek ile ilgili çok fazla hazırlığımız vardı. Çoğu insan hayatında transfer yapmadığı için, marketten bir şey almak gibi sanıyor. Karşınızda kulüp, oyuncu, oyuncunun ailesi ve birçok şey var. Sabırlı bir şekilde gittik, kendi içimizde işimize odaklandık. Bu şekilde devam ediyoruz.
Guela Doue ve kulübü ile görüşürken, Jelert'in kulübü ile de görüşüyorduk. Üç ayrı operasyon vardı, onlardan bir tanesi oldu. Elias Jelert ve kulübüyle görüşme halindeydik. Tanıdığımız bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta da bize karşı oynadı. Uzun zamandır takip ettiğimiz genç bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi maç sayısı yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayacak bir futbolcu. En kısa vadede o performansı istiyoruz. Jelert yaş olarak baktığımızda, uzun vadede Galatasaray'a kazandıracak bir oyuncu.
"TRANSFERDE SAKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ"
Orta sahada önemli oyuncularının olduğunu ancak o bölgeye değişik tipte bir futbolcu takviyesini de arzu ettiklerini aktaran Buruk, "Kadromuzu çok geniş ve güçlü. Transfer yapıp daha güçlü hale getireceğiz. Başkan ve yönetim kurulu bu anlamda çok güçlü çalışıyor. Bir yandan da orta sahada şampiyonlukta önemli rol oynayan (Lucas) Torreira, Kerem (Demirbay) ve Berkan (Kutlu) var. Sezonu iyi bitirdiler. Kaan (Ayhan), Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın orta sahasıydı. Elimizde güçlü oyuncular var bu anlamda.
Oraya daha değişik tipte oyuncu takviye etmek istiyoruz. Görüştüklerimiz var. Bunlar içinden birini alacağız. Sabırlı ve sakin olmamız gerekiyor. Transferde sakinlik çok önemli. Güçlü bir kadroya sahibiz. Bu kadroyla rahat rahat gidebilecek şekilde hareket edeceğiz. En kısa sürede de transferi buraya getirmeye çalışacağız. Ne kadar erken gelirse o kadar avantaj ama panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." diye konuştu.
Galatasaray'da yapılacak transferle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Kerem Aktürkoğlu geliyor.
Milli futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık isteğini dile getirdiği ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği iddia edilmişti.
Adı sık sık Real Sociedad ile anılan Kerem ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
REAL SOCIEDAD İHTİMALİ AZALDI
İspanyol basını, 25 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad'a transfer olma ihtimalinin giderek düştüğünü yazdı.
LILLE VE ROMA İSTİYOR
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro önerecek.
Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıktı.
Milli yıldız, 15 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Kerem'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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