Bambaşka bir 8 alacağız

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önemli bir kadroya sahip olduklarını belirten tecrübeli hoca, "Şampiyon kadroyuz ve çok fazla kaybımız olmadı. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz. Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Oyuncularımız çok motive. Birkaç eksiğimizi tamamladıktan sonra daha da iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

PRİME ICARDI SİNYALİ VERİYOR

Mauro İcardi fiziksel olarak iyi geldi. İki kampta antrenman dozunda çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş gitti. Fiziksel ve performans olarak onu daha ileriye götürdük.. Bütün antrenmanları tam yaptı, istekliydi. İyi bir şekilde hazırlandı. Koşması, topla buluşması Prime Icardi'yi gösteriyor net şekilde.

BARIŞ'I TUTMAK İSTERİZ AMA…

Barış Alper Yılmaz ile tabii ki devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi bizim için çok önemli. Fiziksel olarak avantajları var. Mental olarak daha güçlü, öz güven olarak daha güçlü. Bu sene burada olması çok önemli. Ama geçirdiği Avrupa Şampiyonası, bence bütün ligler için, kanat oyuncusu arayan herkesin aklına girmiştir. Biz bırakmayı düşünmüyoruz.

JELERT'TEN UMUTLUYUM

Jelert ilk antrenmanına çıktı. Tanıdığımız, takip ettiğimiz, genç bir oyuncu. Genç olmasına rağmen çok fazla maç oynadı. Maç sayısı da yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Yaş olarak da uzun vadede de Galatasaray'a önemli şeyler kazandırabilecek bir oyuncu.

KUPAYLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Hepimiz yeni sezon için sabırsızız. Van Bronckhorst gerçekten önemli bir teknik adam. Ona karşı mücadele etmek benim için güzel. Beşiktaş gibi çok önemli bir kulübe karşı oynayacağız. Bu Süper Kupa'yı da hak eden alacaktır. Yeni bir hoca, onun ne yapabileceğini analiz edeceğiz Kupayla başlamak önemli bir motivasyon. Bunu da yakalamak isteriz.

MOURİNHO'YA HAYRAN DEĞİLİM

Okan Buruk, 'İtalyan basınına Mourinho'yla karşılaşmak için sabırsızlandığınızı söylediniz. Bu, hayranlık mıydı?' sorusuna "Hayatta hayranlık duyduğum çok kimse olmadı. İş anlamında kullanılmış bir ifadeydi" yanıtı verdi.

HEDEFİMİZ AVRUPA KUPASI

Avrupa'da her sene bir tecrübe var. Bu sene play-off'tan başlayacağız. Camia olarak Avrupa'da tekrar güçlü bir şekilde oynayabilmeyi, bizim stadımıza gelen insanların bundan bahsetmesi çok önemli. Bence bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa'da yine kupa kazanmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.

ÖNEMLİ BİR YARIŞ OLACAK

Beşiktaş, Van Bronckhorst'u getirdi. Önemli bir isim. Mourinho gibi önemli bir isim geldi. Önemli isimlere karşı mücadele etmek, teknik adamları sevindirir. Jorge Jesus gibi winner bir karakter vardı. Ona karşı yaşadığımız şampiyonluk, Şenol Güneş o sezonun devamında geldi. Bu tür önemli teknik adamlar, önemli yarış olacak.

YABANCI SINIRINA SEVİNDİM

12+2'den mutlu oldum. Her sene bir şey değişiyordu. Bir kural geldiyse, 5-10 sene devam etmesi gerekiyor. Türkiye'de ana sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. 5 yabancıya düşürsen Türk futbolu uçup gitmeyecek. 12+2 artı rahatlattı. İmza attığımız oyuncular var, yatırım yaptığımız oyuncular var. Kulüpler için sevindirici.

KEREM VE YUSUF TÜRK OĞLU TÜRK

Kerem Demirbay'a verilmiş bir hak var, o devam edecek diye biliyoruz. Yanlış anlaşılma var sanırım. Diğer takımlarda da bu hakkı almış oyuncular var. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kerem ve Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Bu insanlar sadece başka bir ülkede yaşadı ve futbol oynadı diye onların haklarını almak bana saçma geliyor.

Merakla beklenen orta saha transferiyle ilgili konuşan Buruk, mevcut oyunculardan farklı bir '8 numara alacaklarını söyledi. Başarılı teknik adam, "Orta sahada Torreira, Kerem, Berkan ve Kaan gibi güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli" ifadelerini kullandı.

SAKİNLİĞE İHTİYAÇ VAR

Kaosun bize bir şey getireceğini düşünmüyorum. Hatalarımızdan ders alıp, bunları bir kenara bırakmalıyız. Daha sakin olmak gerekiyor. Türk futbolunun biraz daha sakinliğe ihtiyacı var. İnşallah güzel bir sezon olur. Kavgayı bir kenara bırakalım. Güzel, çekişmeli bir lig olsun. Sadece futbolu konuşalım. Bu, en doğrusu olacak.