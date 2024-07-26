TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren ve son olarak sağ bek bölgesini Elias Jelert takviyesiyle güçlendiren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların gündemine aldığı orta saha oyuncusunu açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Guela Doue transferinden vazgeçen Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği aktarıldı.
Sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, orta saha transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"ORTA SAHA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Bu bölge için görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Buruk, "Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor.
Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı.
Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Orta saha transferi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY SARA'YI İSTİYOR
İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Championship ekibi Norwich City forması giyen Gabriel Sara ile ilgilendiğini yazdı.
TRANSFERDE RAKİP ATALANTA
Daily Record'da yer alan habere göre, Brezilyalı orta saha oyuncusuna Atalanta'nın da talip olduğu belirtildi.
Gabriel Sara geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 14 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.
Sara'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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