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TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren ve son olarak sağ bek bölgesini Elias Jelert takviyesiyle güçlendiren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların gündemine aldığı orta saha oyuncusunu açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 15:11
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılarda son günlerde hareketlilik arttı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği sağ bek transferini bitirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Guela Doue transferinden vazgeçen Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, orta saha transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

"ORTA SAHA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Bu bölge için görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Buruk, "Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Orta saha transferi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

GALATASARAY SARA'YI İSTİYOR

İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Championship ekibi Norwich City forması giyen Gabriel Sara ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

TRANSFERDE RAKİP ATALANTA

Daily Record'da yer alan habere göre, Brezilyalı orta saha oyuncusuna Atalanta'nın da talip olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Gabriel Sara geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 14 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten

Sara'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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