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Elias Jelert Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert takımla birlikte antrenmana çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 18:57
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Elias Jelert Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Elias Jelert de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Öte yandan yeni transfer Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, bugün TSİ 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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