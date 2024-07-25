TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor
Sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da rota orta sahaya çevrildi. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki yıldızı Mykola Shaparenko'yu listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Cimbom, 27 Temmuz Cumartesi günü Parma ile hazırlık maçına çıkacak.
Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Aslan, önemli bir hamle yapmayı planlıyor.
Ukrayna basını, Galatasaray'a sürpriz bir orta saha yazdı.
Cimbom'un Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki orta sahası Mykola Shaparenko için harekete geçtiği öne sürüldü.
8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Ukraynalı yıldızın önümüzdeki sezon Dinamo Kiev ile sözleşmesi bitiyor.
Yıldız ismin bonservis değeri 9 milyon Euro olarak biliniyor.
Shaparenko, Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna formasını giydi.
3 karşılaşmada forma giyen Shaparenko, 1 gol ve 1 asist üretti.
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