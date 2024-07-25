Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da rota orta sahaya çevrildi. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki yıldızı Mykola Shaparenko'yu listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile kozlarını paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Aslan'da golleri 9. dakikada Hakim Ziyech ile 40. dakikada Wilfried Zaha kaydetti. Lecce'nin tek golü ise 85. dakikada Gaspar'dan geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Cimbom, 27 Temmuz Cumartesi günü Parma ile hazırlık maçına çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Aslan, önemli bir hamle yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Ukrayna basını, Galatasaray'a sürpriz bir orta saha yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Cimbom'un Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki orta sahası Mykola Shaparenko için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Ukraynalı yıldızın önümüzdeki sezon Dinamo Kiev ile sözleşmesi bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Yıldız ismin bonservis değeri 9 milyon Euro olarak biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

Shaparenko, Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna formasını giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşine düştü! Sözleşmesi sona eriyor

3 karşılaşmada forma giyen Shaparenko, 1 gol ve 1 asist üretti.

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