Sağ bekte işlem tamam

Galatasaray, uzun zamandır gündemini meşgul eden sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Kopenhag tarafından yapılan açıklamada, G.Saray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Jelert'in bugün İstanbul'da olacağı ve sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Jelert'e, yıllık 650 bin euro maaş ödecek olan Galatasaray'ın, bonservisi için de Kopenhag ile 9 milyon euro artı bonuslarla toplam 11 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

1 GOL, 6 ASİST

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 karşılaşmada 1 gol atarken 6 da asist yaptı. 12 Haziran 2003 doğumlu olan Jelert, geride bıraktığımız sezon 45 maçta 1 asist yaptı. 1.78 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Geçen yıl eylül ayında G.Saray ile İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi grubu ilk maçında Kopenhag'ın sağ beki kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Takımı 2-0 öndeyke 73. dakikaya kadar etkili bir oyun ortaya koyan Elias Jelert, sarı kırmızılı tribünlerin de tepkisini çekmişti.

BURUK'UN GÖZDESİ

Kopenhag karşılaşmasındaki etkili oyunuyla Okan Buruk'un ilgisini çeken Jelert, sarı kırmızılı hocanın Boey'e alternatif olarak gördüğü isimlerin başında geliyordu. FOTOMAÇ bunu günler öncesinde sayfalarına yansıtmış ve Galatasaray'a en yakın isim olarak okuyucularına aktarmıştı.