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Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert Avusturya kampına katıldı

Galatasaray’ın yeni transferi Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, Avusturya kampına katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 01:25
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Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert Avusturya kampına katıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki sağ bek, anlaşmanın ardından özel araçla sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'nın Irdning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi. Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, yeni transfer Elias Jelert'i otelin girişinde karşılarken; Başkan Dursun Özbek, yöneticiler ve teknik ekip ise otel lobisinde 21 yaşındaki sağ bek ile bir araya geldi. Öte yandan otelin önüne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da Jelert ile fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı. Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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