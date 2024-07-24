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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sağ bek transferi için gün sayılıyor. Birçok isimle görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılıların gündemine son olarak Elias Jelert gelmişti. Danimarkalı yıldız oyuncunun transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Cimbom, birçok hamle yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

Sarı-kırmızılı ekibin öncelikli hedefi ise sağ bek mevkisi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

Bu mevki için birçok oyuncu ile görüşen Aslan, Elias Jelert için teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın resmi teklif yaptığının açıklandığı Elias Jelert, FC Kopenhag'ın Lyngby ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı ilk lig maçında süre alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

Jelert'in yerine Meksika'dan transfer edilen Rodrigo Huescas forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

TV2 Sport'un yorumcusu Lars Jacobsen, Aslan'ın listesindeki Elias Jelert için, "Yedek kalmasının ana nedeni transfer olmaya hazırlanması" değerlendirmesini yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Futbolcunun, kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert müjdesi! Son maçında...

ÇOK YAKINDA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Sağ bek ve orta saha transferlerine yoğunlaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten bir açıklama geldi.

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