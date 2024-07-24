İngiliz basını duyurdu: Kieran Trippier

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Guela Doue ile olan temaslarını sürekli artan talepler nedeniyle durduran sarı-kırmızılılarda, bu kez gündeme sürpriz bir isim geldi. İngiliz basını, Galatasaray'ın Kieran Trippier ile ilgilendiğini yazdı. TBR Futbol'da yer alan habere göre, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcu sarıkırmızılı ekibin radarına girdi.

39 MAÇTA 11 ASİST

Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtilen haberde, Trippier ile Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği detayı yer aldı. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü. 2022'den bu yana İngiliz ekibinde görev yapan tecrübeli oyuncu, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 karşılaşmada 1 gol attı ve 11 asistle dikkatleri çeken bir performans gösterdi.

İNGİLİZLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Uzun yıllar üst seviyede top koşturan Trippier, İngiltere Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında. 54 kez milli takım forması giyen 33 yaşındaki oyuncu, Southgate tarafından sol bekte de tercih ediliyordu.

BAYERN'E GİDİYORDU

Trippier devre arasında Bayern Münih'in gündemine gelmişti. Alman ekibinin 15 milyon euro'luk teklifi reddedilince transfer gerçekleşmemiş ve Bayern Münih, Sacha Boey'i renklerine bağlamıştı.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldızın 2025'e kadar kontratı var. Kulüp kariyerinde 536 maça çıkan yıldız oyuncu, 14 gol atarken 98 asist ile de dikkat çekti.