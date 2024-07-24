Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.

EN AZ 5 YOLCU Bu kapsamda Tete, Sergio Oliveira, Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş'ın gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.