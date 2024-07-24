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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Son dakika haberleri... Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu kez lig şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'da hedeflerini yüksek tutuyor. Bu kapsamda yapılacak yeni transferler de bu politika dahilinde ince elenip sık dokunacak. Peki gündeme gelen son isim kim? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:53
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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl vadeyle toplam 3 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

EN AZ 5 YOLCU

Bu kapsamda Tete, Sergio Oliveira, Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş'ın gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Tete'ye ülkesinden talipler olduğu bilinirken, Cimbom'un yaklaşık 8-10 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Oliveira, Arabistan temsilcilerinin listesine girerken Portekizli oyuncu gitmeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Cicaldau, Taylan ve Kazımcan'ı ise Süper Lig'den bazı ekiplerin istediği kaydedildi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Böylelikle Cimbom hem kadro şişkinliğini azaltacak hem de yeni transferlere kaynak oluşturulacak.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Önceliği sağ bek ve orta saha transferine veren G.Saray'da, liste başına yazılan isimler ise belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

GUELA DOUE OLMADI

G.Saray sağ beke Rennes forması giyen Guela Doue'yi transfer etmek isterken, bu transfer defterini kapattığını açıkladı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Fransız ekibiyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, buna karşın oyuncu tarafıyla anlaşamadı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Konuyla ilgili yönetici İbrahim Hatipoğlu, "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor." dedi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Bu kapsamda Cimbom, Kopenhag forması giyen Elias Jelert liste başına yazdı ve görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan G.Saray, Danimarka temsilcisiyle pazarlıklarını sıklaştırdı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

"WENDEL SICAK BAKIYOR"

Transferle ilgili konuşmaya devam eden Hatipoğlu, "Wendel kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Israrcıyız.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Sarı-kırmızılıların Sambacı yıldız için 16 milyon Euro + bonuslar teklif ettiği, Zenit'in ise 20 milyon Euro'da direttiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Bu transferde anlaşılamaması halinde Cimbom'un B planı ortaya çıktı ve sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

CİMBOM'DAN SHAPARENKO BOMBASI!

G.Saray, Dinamo Kiev forması giyen 25 yaşındaki orta saha Mykola Shaparenko'yu listesine aldı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Ukraynalı yıldızın önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

1 yıl mukavelesi kaldığı için Aslan cüzi bir miktarda bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor

Shaparenko geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'de 26 maça çıkarken 5 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 1.918 dakika sahada kaldı.

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