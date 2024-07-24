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Galatasaray - Lecce hazırlık maçı CANLI İZLE

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lecce ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların hazırlık maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:50 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 21:00
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Galatasaray - Lecce hazırlık maçı CANLI İZLE

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın hazırlık maçları devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Lecce ile kozlarını paylaşıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi

Lecce: Falcone, Maleh, Baschirotto, Morente, Rafia, Krstović, Oudin, Dorgu, Gendrey, Gallo, Pierret

Galatasaray - Lecce mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

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GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

Türk Telekom
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