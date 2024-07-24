Galatasaray - Lecce hazırlık maçı CANLI İZLE

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın hazırlık maçları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Lecce ile kozlarını paylaşıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi
Lecce: Falcone, Maleh, Baschirotto, Morente, Rafia, Krstović, Oudin, Dorgu, Gendrey, Gallo, Pierret
Galatasaray - Lecce mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..
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GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.