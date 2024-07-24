Bir Cimbom klasiği

Orta saha ve sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, sezon öncesi transferlerin kampa yetişeceği söylenmişti. Fakat ikinci etap kampına başlayan Aslan, sadece Michy Batshuayi'ye imza attırabildi. Taraftar bu duruma isyan ederken; Dursun Özbek yönetimindeki 6 yaz transfer dönemini mercek altına aldık. Özbek döneminde 53 oyuncu transfer eden sarı-kırmızılı ekibin, bunların sadece 17'sini kampa yetiştirdiği ortaya çıktı.

GEÇEN YIL 13'TE 2

Yeni transferlerin 36'sı ise sarı-kırmızılı ekiple sezon öncesi hazırlığı yapmadı. İlk döneminde 8 oyuncunun 4'üne kamp tarihleri içinde imza attıran Özbek ve ekibinin bu oranı gittikçe düştü. Feghouli, Fernando, Denayer, İcardi, Zaha, Torreira ve Mertens gibi yıldızlar kamp dönemine yetişmedi. Geçen yıl yapılan 13 transferin 2'si kampa gelirken; bu sezon da sağ bek ve orta saha transferleri kampta yer almadı.

AVRUPA'DAN ETTİ

2017-2018 sezonunda İgor Tudor yönetiminde giren Galatasaray, yeni bir yapılanmaya gitmişti. Cenk Ergün'ün başında yer aldığı transfer komitesi Maicon, Gomis ve Belhanda'yla transfer dönemine hızlı girmişti. Fakat daha sonra frene basan Aslan, Östersunds karşısındaki şokla Avrupa defteri erkenden kapatmıştı. Ardından Ndiaye, Fernando, Feghouli gibi isimler alınmıştı.