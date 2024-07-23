Haberler Galatasaray GALATASARAY LECCE: Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY LECCE: Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, İtalya temsilcisi Lecce ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak olan kritik müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 10:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY LECCE: Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı...
Türk Telekom
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: Bölücü ağız | Yunan'a Kıbrıs resti | Ekonomi mesajı | 154 kişi...
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? 10:57
Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... 10:52
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman? 10:35
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... 10:11
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:03
Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:57
Daha Eski
Zokora'dan Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..." Zokora'dan Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..." 09:20
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:05
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:29
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:28
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26