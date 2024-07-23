GALATASARAY LECCE: Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.