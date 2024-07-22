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GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a 2 sezon önce gelen ve 2 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'yi aradığını söyledi. İşte Mertens'in açıklamalarının tamamı ve o diyalog... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:58
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

Sarı-kırmızılılar Michy Batshuayi'yi renklerine bağlarken, Hakim Ziyech'in bonservisini aldı ve Dries Mertens'in de sözleşmesini uzattı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

37 yaşındaki yıldız, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

"ŞAMPİYONLUK FAZLA KUTLANDI"

Şampiyonluğa değinen Mertens, "Şampiyonluktan çok keyif aldım belki de biraz fazla kutlandı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI...

Son sezonum olup olmayacağını bilmiyorum. Beni önemli hissettiren ve güçlü oyuncularla kurulu bir kulübe sahibim. İstanbul'da her şey iyi, çok güzel bir deneyim.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

- Emekli olduktan sonra Napoli'ye dönecek misin?

Napoli'de yaşamak istiyorum, orayı özlüyorum. Orada normal bir insan gibi şehirde yürüdüm ve insanların arasında akşam yemeği yedim. Ben buyum.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

- Belçikalı mı hissediyorsun, Napolili mi?

Katrin de bunu bana sürekli soruyor. Kendimi Napolili gibi hissediyorum ve oğlum Ciro'yu da böyle yetiştirmeye çalışıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

- En güzel anın nedir?

İlk aklıma gelen Serie A'daki son senemde Lazio'ya karşı oynadığım maç. Osimhen sakattı ve onun yerine oynayıp 2 gol birden attım.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

- Serie A'da favorin kim?

Bu sezon da Inter'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Bana göre diğer takımlara göre daha fazla artıları var.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

IMMOBILE SÖZLERİ...

Onu aradım ve Türkiye'de sadece bir Ciro'nun olduğunu anlattım. Şaka bir yana, mutluyum. O da Süper Lig'i seçen harika bir forvet.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

DRIES MERTENS KİMDİR?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi.

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