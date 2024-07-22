GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."

- Belçikalı mı hissediyorsun, Napolili mi? Katrin de bunu bana sürekli soruyor. Kendimi Napolili gibi hissediyorum ve oğlum Ciro'yu da böyle yetiştirmeye çalışıyorum.

- En güzel anın nedir? İlk aklıma gelen Serie A'daki son senemde Lazio'ya karşı oynadığım maç. Osimhen sakattı ve onun yerine oynayıp 2 gol birden attım.