GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'ten Ciro Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a 2 sezon önce gelen ve 2 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'yi aradığını söyledi. İşte Mertens'in açıklamalarının tamamı ve o diyalog... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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"ŞAMPİYONLUK FAZLA KUTLANDI"
Şampiyonluğa değinen Mertens, "Şampiyonluktan çok keyif aldım belki de biraz fazla kutlandı." ifadelerini kullandı.
EMEKLİLİK AÇIKLAMASI...
Son sezonum olup olmayacağını bilmiyorum. Beni önemli hissettiren ve güçlü oyuncularla kurulu bir kulübe sahibim. İstanbul'da her şey iyi, çok güzel bir deneyim.
- Emekli olduktan sonra Napoli'ye dönecek misin?
Napoli'de yaşamak istiyorum, orayı özlüyorum. Orada normal bir insan gibi şehirde yürüdüm ve insanların arasında akşam yemeği yedim. Ben buyum.
- Belçikalı mı hissediyorsun, Napolili mi?
Katrin de bunu bana sürekli soruyor. Kendimi Napolili gibi hissediyorum ve oğlum Ciro'yu da böyle yetiştirmeye çalışıyorum.
- En güzel anın nedir?
İlk aklıma gelen Serie A'daki son senemde Lazio'ya karşı oynadığım maç. Osimhen sakattı ve onun yerine oynayıp 2 gol birden attım.
- Serie A'da favorin kim?
Bu sezon da Inter'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Bana göre diğer takımlara göre daha fazla artıları var.
IMMOBILE SÖZLERİ...
Onu aradım ve Türkiye'de sadece bir Ciro'nun olduğunu anlattım. Şaka bir yana, mutluyum. O da Süper Lig'i seçen harika bir forvet.
DRIES MERTENS KİMDİR?
Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı.
Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.
2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu.
2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.
2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi.
Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...
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