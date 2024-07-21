TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Torreira'nın yarına önemli bir ismi dahil etmek isteyen sarı kırmızılı yönetim takımından ayrılan dünya yıldızını istiyor. Yönetim, yılın transfer bombasını patlatmak için mesaiye başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Galatasaray'ın 2 golünde de Metehan Baltacı sahneye çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip 2. maçını Fortuna Düsseldorf ile oynadı.
Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi.
Son olarak Cimbom, Trecin ile kozlarını paylaştı.
Rahat bir karşılaşma geçiren sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Cimbom'da sahneye Derrick Köhn, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Michy Batshuayi çıktı.
Hücum hattında rahat bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, 3 maçta kalesinde 6 gol gördü.
Galatasaray, 24 Temmuz'da Lecce ile hazırlık maçına çıkacak.
Cimbom son karşılaşmasını ise 27 Temmuz'da Parma ile oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte diğer yandan transfer harekatı devam ediyor.
Galatasaray yaz transfer döneminde Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu, Cimbom'a 3 yıllık imza attı.
Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Cimbom, sağ bek bölgesine Guela Doue'yi transfer etmek üzere.
Rennes ile 6 milyon Euro karşılığında anlaştığı öğrenilen Aslan'ın, yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon Euro'luk bonus maddesi yer alacak.
Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin ise 4 yıl olduğu öğrenildi.
Doue, sezon başına 1.2 milyon euro kazanacak.
Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Diğer yandan Cimbom yeni bir takviyeye hazırlanıyor.
Doue transferinde mutlu sona yaklaşan Galatasaray, rotayı orta sahaya çevirdi.
Cimbom'un Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçtiği ve nabız yokladığı ifade edildi.
Deneyimli orta saha son olarak Juventus'ta forma giydi.
Bonservisi elinde bulunan Rabiot'nun ise şimdilik ilk tercihi İngiltere Premier Lig olarak biliniyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yıldız ismin Ada kulüplerini beklediğini belirtti.
Aspor.com.tr'nin haberine göre; Galatasaray'ın da transferde yoğun mesai harcadığı biliniyor.
Fransız formasıyla EURO 2024'te oynayan Rabiot, 5 maçta forma giydi.
29 yaşındaki orta sahanın bonservis değeri 35 milyon euro olarak biliniyor.
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