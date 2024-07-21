Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Torreira'nın yarına önemli bir ismi dahil etmek isteyen sarı kırmızılı yönetim takımından ayrılan dünya yıldızını istiyor. Yönetim, yılın transfer bombasını patlatmak için mesaiye başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 13:04
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Cimbom bu süreçte 3 hazırlık maçına çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Aslan hazırlık döneminde ilk karşılaşmasını LASK Linz ile oynadı ve maçı 3-2 kaybetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Galatasaray'ın 2 golünde de Metehan Baltacı sahneye çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Sarı-kırmızılı ekip 2. maçını Fortuna Düsseldorf ile oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Son olarak Cimbom, Trecin ile kozlarını paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Rahat bir karşılaşma geçiren sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Cimbom'da sahneye Derrick Köhn, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Michy Batshuayi çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Hücum hattında rahat bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, 3 maçta kalesinde 6 gol gördü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Galatasaray, 24 Temmuz'da Lecce ile hazırlık maçına çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Cimbom son karşılaşmasını ise 27 Temmuz'da Parma ile oynayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Sarı-kırmızılı ekipte diğer yandan transfer harekatı devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Galatasaray yaz transfer döneminde Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu, Cimbom'a 3 yıllık imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Cimbom, sağ bek bölgesine Guela Doue'yi transfer etmek üzere.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Rennes ile 6 milyon Euro karşılığında anlaştığı öğrenilen Aslan'ın, yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon Euro'luk bonus maddesi yer alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin ise 4 yıl olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Doue, sezon başına 1.2 milyon euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Diğer yandan Cimbom yeni bir takviyeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Doue transferinde mutlu sona yaklaşan Galatasaray, rotayı orta sahaya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Cimbom'un Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Sarı-kırmızılı ekibin, Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçtiği ve nabız yokladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Deneyimli orta saha son olarak Juventus'ta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Bonservisi elinde bulunan Rabiot'nun ise şimdilik ilk tercihi İngiltere Premier Lig olarak biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yıldız ismin Ada kulüplerini beklediğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızından vazgeçmiyor! Kampa yetiştirilecek

Aspor.com.tr'nin haberine göre; Galatasaray'ın da transferde yoğun mesai harcadığı biliniyor.

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