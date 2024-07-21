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Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk elde eden Galatasaray, İtalyan ekibi Lecce ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Raiffeisen Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 10:33 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 07:55
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Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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