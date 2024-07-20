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Premier Lig'in gözdesi BAY53

Londra’da bulunan Barış Alper Yılmaz, Premier Lig’in dev takımlarıyla temasta.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Premier Lig'in gözdesi BAY53

Galatasaray'ın yaklaşık 35 milyon euro transfer beklentisi olduğu Barış Alper Yılmaz, İngiliz devlerinin gözdesi durumunda. Londra'da bulunan BAY 53, Arsenal ve Tottenham ile görüşme gerçekleştirecek. 24 yaşındaki jokerle, bu iki takımın yanı sıra Liverpool, Manchester United, Aston Villa, Bournemouth ve Brighton da ilgileniyor. Galatasaray yönetimi ise transfer konusunda tok satıcıyı oynuyor. Transfer için acele etmeyen sarı-kırmızılılar, her oyuncu için bir fiyat etiketi belirlerken, bunun altındaki tekliflere kapısını kapatıyor.

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