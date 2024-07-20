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Doue tamam Wendel sırada

Cimbom, Doue ve kulübü Rennes ile anlaşıp geri sayıma geçti. Sambacı Wendel’le de el sıkışan sarı-kırmızılılar, Rus temsilcisi Zenit ile 15 milyon euro üzerinden kıran kırana bir pazarlık yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Doue tamam Wendel sırada

Fransa'dan gelen haberler uzun süredir sağ bek bekleyen Galatasaraylıların yüzünü güldürecek. Galatasaray ve Fransız ekibi Rennes, 21 yaşındaki sağ bek Guela Doue transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmada 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da başarı 'bonus'u olacak. Dört artı bir yıllık imza atacak olan 21 yaşındaki Fildişili savunmacı, yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alacak. Sarı- kırmızılıların uçağını hazırladığı 'Yeni Sacha Boey' olarak nitelendirdiği Guela Doue'nin transferini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

WENDEL İLE İMZA AN MESELESİ

Son anda bir sürpriz yaşanmazsa yeni 8 numara da Wendel olacak. Rus ekibi Zenit'le kıran kırana pazarlık artık bitme aşamasına geldi. Cimbom, 20 milyon euro talep eden Zenit'i ikna etti. Sambacı için 15 milyon euro ödeneceği öğrenildi. Bu bonservis, yıllara yayılmış şekilde taksitlendirilecek. 26 yaşındaki Brezilyalı maestroyla 'bonus' ve ücret görüşmeleri de olumlu sonuçlandı. Başkan Dursun Özbek yönetimi, transferi kısa sürede bitirerek Wendel'i ikinci kampa yetiştirmeyi planlıyor. Genç maestro, 21 milyon euro'ya Benfica'dan Zenit'e transfer oldu.

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