Buruk’tan tam not

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın iki yıldızı Ziyech ve Zaha'ya kampta tam not verdi. Buruk, "Geçen sezon başı kampı görmeyen Hakim Ziyech, Wilfried Zaha çok istekliydi" ifadelerini kullandı. İki maçta forma giyen Ziyech, son maçta Trencin ağlarını havalandırdı. Zaha ise 3 karşılaşmada da oynarken, skor katkısı üretemedi.

2. ETAP KAMPINDA EKSİLECEK

Buruk, 22 Temmuz'daki 2. etap kampında kadroyu düşürecek. Buruk, "Bizim açımızdan iyi bir kamp oldu. Sakatlık yaşamadık. Aksine sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Performansla ilgili değil ama kadro yapısı açısından bir sonraki kampa bu kadar kalabalık gelmeyeceğiz" dedi.