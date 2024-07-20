Aslan pusuda

Galatasaray, orta saha transferinde gözdelerinden olan Adrien Rabiot için pusuda bekliyor. İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılan Rabiot'un, transferde önceliğini İngiltere Premier Lig kulüplerine verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların transfer şartlarını sorduğu 29 yaşındaki dinamo, Ada'dan eli boş dönerse hemen harekete geçilecek. Yönetimin, bonservisi elinde olan tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak için önemli bir bütçeyi ayırmayı düşündüğü bildirildi. Juventus'ta 7.5 milyon euro kazanan Rabiot'un yıllık 8 milyon euro maaş beklentisi olduğu belirtildi.