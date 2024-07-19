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Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya temsilcisi Lecce ile kozlarını paylaşacak. Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 09:53
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Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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