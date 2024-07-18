TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı
Galatasaray'da transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da ayrılacak futbolcularla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda o ismin menajerinin, yeni sezon öncesi kulüp aramaya başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yönetim kadrodaki birçok isimle yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı.
Teknik Direktör Okan Buruk da takım planlamasında istemediği futbolcuları yönetimle paylaştı.
Ve bu konuda dair Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Geçen sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, Galatasaray'a geri döndü.
Sarı kırmızılı takımda bu sezon da forma şansı az olan Antalyalı'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Takvim'in haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu için menajeri kulüp arayışlarına başladı.
Tecrübeli futbolcu geçen sezon Samsunspor'da 26 maçta süre buldu.
Taylan bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.
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