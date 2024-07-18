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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Galatasaray'da transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da ayrılacak futbolcularla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda o ismin menajerinin, yeni sezon öncesi kulüp aramaya başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 11:49
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Sarı kırmızılılar transferde şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Cimbom'da yapılacak olan transferler merakla beklenirken, gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Yönetim kadrodaki birçok isimle yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Teknik Direktör Okan Buruk da takım planlamasında istemediği futbolcuları yönetimle paylaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Ve bu konuda dair Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Geçen sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, Galatasaray'a geri döndü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Sarı kırmızılı takımda bu sezon da forma şansı az olan Antalyalı'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Menajeri kulüp aramaya başladı

Takvim'in haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu için menajeri kulüp arayışlarına başladı.

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