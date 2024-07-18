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Galatasaray - Trencin | CANLI MAÇ İZLE

Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Trencin maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 20:20 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 20:30
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Galatasaray - Trencin | CANLI MAÇ İZLE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Slovakya temsilcisi Trencin ile kozlarını paylaşıyor.

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trencin - Galatasaray maçı saat 20.30'da başladı. Müsabaka Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY- TRENCİN MAÇI İLK 11'İ

Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi.

Slavicek, Kmet, Stojsavljevic, Bondarenko, Holubek, Baris, Uchegbu, Hajovsky, Gajdos, Sunday, Emeka.

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