Galatasaray - Trencin | CANLI MAÇ İZLE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Slovakya temsilcisi Trencin ile kozlarını paylaşıyor.
GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trencin - Galatasaray maçı saat 20.30'da başladı. Müsabaka Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY- TRENCİN MAÇI İLK 11'İ
Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi.
Slavicek, Kmet, Stojsavljevic, Bondarenko, Holubek, Baris, Uchegbu, Hajovsky, Gajdos, Sunday, Emeka.