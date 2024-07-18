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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Şu anda Bodrum'da tatilde olan milli futbolcunun, transfer durumuna dair çarpıcı bir iddia geldi. 25 yaşındaki yıldızın, tüm tarafların anlaşması halinde imzaya uçacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 16:26
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak transferlere çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Ancak Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için artık geri sayım başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

KEREM BODRUM'DAN DİREKT UÇUYOR

Galatasaray'ın transferine izin verdiği Kerem Aktürkoğlu şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Vatan'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Kerem, kariyeri için Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisinden 14 milyon Euro bekleyen Galatasaray Yönetimi, Kerem'e kolaylık sağlama sözü de vermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Kerem'i isteyen İspanyol temsilcisi Real Sociedad eğer milli yıldızla anlaşırsa, Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Tüm tarafların anlaşması halinde ise 25 yaşındaki oyuncu, imza için Bodrum'dan direkt olarak İspanya'ya uçacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kerem'in, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya uçacak

Kerem geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 54 karşılaşmada 15 gol ve 9 asistle oynadı.

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