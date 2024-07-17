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Son aday Jelert

21 yaşındaki oyuncu için 6.5 milyon euro gözden çıkartıldı. Teklif geldiğini doğrulayan Kopenhag’ın beklentisi ise 10 milyon euro...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Son aday Jelert

Galatasaray'da sağ bek transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Doue, Bissaka ve Mazraoui gibi isimlerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, rotayı bu kez Danimarka'ya kırdı. Hedefte ise Kopenhag'dan Elias Jelert var. Gizli bir transfer operasyonu yürüten Aslan, 21 yaşındaki oyuncuya 6.5 milyon euro'luk ilk teklifini sundu. Danimarkalı sağ bekin kulübü ise 10 milyon euro bonservis bedeli istediğini iletti.

DUYURU YAPACAK

Elias Jelert için teklif geldiğini doğrulayan Kopenhag görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, "Jelert'in Galatasaray'a transferi hakkında söylentiler ortaya çıktı. Kopenhag, Jelert için Galatasaray'dan bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir. Bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN ETKİLENDİ

Jelert, daha önce Sportcell'e verdiği röportajda, 'Manchester, Bayern ve Galatasaray ile karşılaştınız, en etkileyici taraftar kimdeydi?' sorusuna "Üçünün de etkili olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray daha etkiliydi" yanıtını vermişti.

YERİNİ DOLDURDU

Jelert'e gelen teklifi değerlendiğirdiğini duyuran Kopenhag, genç oyuncunun olası ayrılığı öncesi önlem aldı. Danimarka ekibi, Cruz Azul'un sağ beki Rodrigo Huescas'ı transfer etti.

ASLAN'A RAKİP OLDU

Geçen sezon 45 kez Kopenhag forması giyen Jelert, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında 2 maça çıktı. Etkili futboluyla dikkat çeken genç oyuncu, İstanbul'daki maçta kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Kısa süre önce basına konuşan Jelert, "Önceliğim Kopenhag'dan ayrılmak değil mutluyum ancak hem Kopenhag hem de benim için iyi bir teklif olursa bu şekilde ayrılabilirim. Kalırsam da burada mutluyum" dedi.

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