Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ajans 1095'e konuşan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon da takımda kalacağını belirtti. Zaha, "Kendimi şu an buraya vermiş durumdayım. Her zaman söylentiler olacaktır. Bir sonraki sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Takıma uyum süreciyle ilgili de konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Palace'da çok yorucu bir dönem yaşamıştım, sakatlandıktan sonra çok acele ettim. Burada yüksek beklenti vardı tabii ki; karşılık vermek için çabalamanız gerekiyor. O öz güveni yakalayıp hocanızı da arkanıza aldığınız zaman beni sürekli çalım atıp şut atarken göreceksiniz. Roma bir günde inşa edilmedi."