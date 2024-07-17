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İyi bir ikili olabiliriz

"İcardi çok büyük bir oyuncu ama özelliklerimiz farklı. Birbirimizi tamamlayan forvetleriz. İyi ikili olursak güzel sonuçlar çıkacak."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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İyi bir ikili olabiliriz

Cimbom'un yeni transferi Michy Batshuayi, gelecek sezona dair konuştu. BeIN Sports'a röportaj veren Belçikalı oyuncu, Mauro İcardi'yle çift forvet oynayabileceğini belirtti. Batshuayi, "Kendisi çok büyük oyuncu. Ama özelliklerimiz farklı. Birbirimizi tamamlayan forvetler olduğumuzu düşünüyorum. İyi anlaşırsak iyi ikili olursak çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak" dedi. 30 yaşındaki oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Okan hocayla iyi bir iletişimimiz var çünkü bizimle İngilizce konuşuyor. Geçen sezon çok önemli bir sezondu. Galatasaray'ın yine şampiyon olacağını umuyorum."

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