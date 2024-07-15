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TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde yakından ilgilenilen yıldızlardan birisi de Adrien Rabiot. Son olarak Fransız futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun, Cimbom'a transferi için koyduğu şart gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 18:55
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TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Adrien Rabiot'nun kulüplerden istediği maaş belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Rabiot ile şu ana kadar temasa geçen kulüpler Galatasaray ile birlikte Real Madrid, Liverpool, Milan, Roma ve son kulübü Juventus oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

Juventus, yıldız isim için 7.5 milyon euro ile en yüksek maaş teklifini yapan kulüp oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

Adrien Rabiot, Fransa Milli Takımı ile birlikte EURO 2024'te olduğu için menajeri ve temsilcisi olan annesi Veronique, tüm kulüplerle görüşmeleri gerçekleştiren kişi oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

Bu görüşmelere net yanıt vermeyen ve isteğini de belirtmeyen Veronique, istediği maaşı kısa süre önce kulüplere iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

Rabiot'nun temsilcisi Veronique, 8 milyon euro net maaş veren kulübün teklifini kabul edeceğini iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

212 MAÇA ÇIKTI

2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imzayı atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile toplamda çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü

Rabiot, Fransa Milli Takımı forması ile EURO 2024'te de boy gösterirken, turnuva boyunca toplamda 5 maça çıktı.

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