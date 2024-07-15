TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Rabiot! Galatasaray'dan istekleri hayrete düşürdü
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde yakından ilgilenilen yıldızlardan birisi de Adrien Rabiot. Son olarak Fransız futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun, Cimbom'a transferi için koyduğu şart gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...
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Adrien Rabiot, Fransa Milli Takımı ile birlikte EURO 2024'te olduğu için menajeri ve temsilcisi olan annesi Veronique, tüm kulüplerle görüşmeleri gerçekleştiren kişi oldu.
Bu görüşmelere net yanıt vermeyen ve isteğini de belirtmeyen Veronique, istediği maaşı kısa süre önce kulüplere iletti.
Rabiot'nun temsilcisi Veronique, 8 milyon euro net maaş veren kulübün teklifini kabul edeceğini iletti.
212 MAÇA ÇIKTI
2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imzayı atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile toplamda çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Rabiot, Fransa Milli Takımı forması ile EURO 2024'te de boy gösterirken, turnuva boyunca toplamda 5 maça çıktı.
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