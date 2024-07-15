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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ederken transferde de hareketli saatler başladı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada 2 ismin adı ön plana çıktı. İşte Galatasaray'ın transfer planı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Geçen sezondan bu yana orta sahaya aradığı ismi bulamayan Galatasaray'da planlar sık sık değişiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Daha önce direnci artıracak, takımın temposunu yukarı çekecek ve Torreira'nın yükünü azaltacak bir '6 numara' isteyen Okan Buruk, son dönemde karar değişikliğine gitti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Tecrübeli hoca, konuk olduğu Ajans 1905 yayınında 'Orta sahaya; teknik kapasitesi yüksek, gol özelliği olan ve kreatif bir oyuncu istiyoruz' diyerek bunun ipuçlarını verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

DİĞERLERİ LİSTE DIŞI

Okan Buruk'un tarifini yaptığı orta sahaya göre listedeki Sofyan Amrabat ve Pierre- Emile Hojberg gibi oyuncular taca çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Defansif özellikleriyle ağır basan yıldızların geride kaldığı listede öne çıkan ise iki isim var: Wendel ve Adrien Rabiot.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Tecrübeli hoca, bu iki oyuncudan birinin alınması halinde takımdaki eksik parçanın tamamlanacağını düşünüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Transfer operasyonlarını yürüten sarı-kırmızılı yönetim de iki yıldız için şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

RABIOT

Son olarak Juventus'ta oynayan 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Avrupa'nın önemli kulüpleriye görüşen Rabiot, Galatasaray'a şu ana kadar olumlu veya olumsuz cevap vermedi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Sarı-kırmızılar ise Fransız yıldızın şartlarını kabul etmeye hazır durumda.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

WENDEL

Zenit forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız, sezona Rusya Süper Kupası'nda 1 gol ve 2 asistle girdi.

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