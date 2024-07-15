TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...

Daha önce direnci artıracak, takımın temposunu yukarı çekecek ve Torreira'nın yükünü azaltacak bir '6 numara' isteyen Okan Buruk, son dönemde karar değişikliğine gitti.

Tecrübeli hoca, konuk olduğu Ajans 1905 yayınında 'Orta sahaya; teknik kapasitesi yüksek, gol özelliği olan ve kreatif bir oyuncu istiyoruz' diyerek bunun ipuçlarını verdi.