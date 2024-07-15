TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ederken transferde de hareketli saatler başladı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada 2 ismin adı ön plana çıktı. İşte Galatasaray'ın transfer planı... GS SPOR HABERLERİ
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DİĞERLERİ LİSTE DIŞI
Okan Buruk'un tarifini yaptığı orta sahaya göre listedeki Sofyan Amrabat ve Pierre- Emile Hojberg gibi oyuncular taca çıktı.
Defansif özellikleriyle ağır basan yıldızların geride kaldığı listede öne çıkan ise iki isim var: Wendel ve Adrien Rabiot.
Tecrübeli hoca, bu iki oyuncudan birinin alınması halinde takımdaki eksik parçanın tamamlanacağını düşünüyor.
Transfer operasyonlarını yürüten sarı-kırmızılı yönetim de iki yıldız için şartları zorlayacak.
RABIOT
Son olarak Juventus'ta oynayan 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde.
Avrupa'nın önemli kulüpleriye görüşen Rabiot, Galatasaray'a şu ana kadar olumlu veya olumsuz cevap vermedi.
Sarı-kırmızılar ise Fransız yıldızın şartlarını kabul etmeye hazır durumda.
WENDEL
Zenit forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız, sezona Rusya Süper Kupası'nda 1 gol ve 2 asistle girdi.
Fluminense ve Sporting'de de oynayan Wendel için tüm imkanlar seferber edilecek.
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