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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık! Genç isim Sparta Prag'a kiralanacak

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken sarı kırmızılılarda Mathias Ross'un kiralanmasına karar verildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık! Genç isim Sparta Prag'a kiralanacak

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık! Genç isim Sparta Prag'a kiralanacak

Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık! Genç isim Sparta Prag'a kiralanacak

Cimbom, Mathias Ross'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Sparta Prag ile büyük ölçüde anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık! Genç isim Sparta Prag'a kiralanacak

Opsiyon şartları ve mali detaylar arasındaki görüşmeler sonuçlanmak üzere.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık! Genç isim Sparta Prag'a kiralanacak

Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonunun ise 1.5 milyon Euro olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık! Genç isim Sparta Prag'a kiralanacak

Cimbom genç oyuncuyu 2022-2023 sezonunda Aalborg'dan kadrosuna katmıştı.

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