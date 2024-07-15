TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık! Genç isim Sparta Prag'a kiralanacak
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken sarı kırmızılılarda Mathias Ross'un kiralanmasına karar verildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Opsiyon şartları ve mali detaylar arasındaki görüşmeler sonuçlanmak üzere.
Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonunun ise 1.5 milyon Euro olduğu ifade edildi.
Cimbom genç oyuncuyu 2022-2023 sezonunda Aalborg'dan kadrosuna katmıştı.
Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen'a kiralanan Danimarkalı stoper 25 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.
Ross Galatasaray formasını sadece 2 kez giyerken 1 gol sevinci yaşamıştı.
DİĞER