Haberler Galatasaray Hatipoğlu: İstesek 2 oyuncu imzalar

Hatipoğlu: İstesek 2 oyuncu imzalar

Transferde yetkili isimlerden İbrahim Hatipoğlu, basınla sohbet toplantısı yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Hatipoğlu: İstesek 2 oyuncu imzalar

Transferde yetkili isimlerden İbrahim Hatipoğlu, basınla sohbet toplantısı yaptı. Önemli satır başları şöyle: -Sağ bek ve orta sahada 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. İstesek 2 oyuncuyla da imzalarız. - Manchester United'dan bir oyuncuyla ilgileniyoruz. Bonservis için görüşülüyor. - Hojbjerg çok iyi bir oyuncu. Çok talibi var. Teklifleri gördükten sonra karar verecek. - Kanat arayışı yok. Oğuz Aydın iyi bir oyuncu ama biz olsun diye ısrarcı değiliz. -Doue, bizim sağ bek ihtimallerimizden bir tanesi. Görüşmeler devam ediyor.

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