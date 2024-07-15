Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi
Sağ bek ve orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimine şok bir haber geldi. Sarı kırmızılıların uzun süredir peşinde koştuğu isme Barcelona da talip oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz"
"Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var"
"Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik"
"Şu ana kadar sağ bek ve orta saha ile ilgili görüşmeleri sonlandırdığımız oyuncu yok"
"Bize 'hayır' diyen yok. Şartlarını kabul etmemiz durumunda sözleşme imzalayabileceğimiz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak sarı kırmızılılara orta saha transferiyle ilgili olarak kötü bir haber geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wendel ile Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edildi.
Rusya'dan Sport Express'in haberine göre; Zenit ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam edecek Wendel'e ilk teklifi Galatasaray yaptı.
Haberin detayında, Galatasaray'ın Wendel ile ilgilendiği, bir teklif yaptığı ancak bu teklifin Zenit tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.
ZENIT 20 MİLYON EURO İSTEDİ
Zenit'in Wendel için Sporting Lizbon'a ödediği 20 milyon euro civarında bir rakam düşündüğü, Galatasaray'dan yapılan teklifin çok daha azı olduğu kaydedildi.
BARCELONA ŞARTLARI SORDU
Barcelona'nın da kısa süre öne Zenit ile temasa geçtiği ve Wendel'in şartlarını sorduğu ifade edildi.
ZENIT'İN PLANI IVAN ILIC
Zenit'in Wendel'i 20 milyon euro civarında bir rakama satarak Torino'dan Ivan Ilic'i transfer etmeyi planladığı da vurgulandı.
ZENIT'TE SKORER RAKAMLAR
Ekim 2020'de 20.3 milyon euro karşılığı Sporting Lizbon'dan Zenit'e transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wendel, Rusya kariyerinde çıktığı 124 maçta 20 gol atıp 25 asist yaptı.
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