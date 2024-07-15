Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz"

"Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var"