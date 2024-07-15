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Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

Sağ bek ve orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimine şok bir haber geldi. Sarı kırmızılıların uzun süredir peşinde koştuğu isme Barcelona da talip oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:01
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

Sarı kırmızılılar özellikle sağ bek ve orta saha transferi için temaslarını sıklaştırmıştı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz"

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz"

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

"Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var"

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

"Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik"

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

"Şu ana kadar sağ bek ve orta saha ile ilgili görüşmeleri sonlandırdığımız oyuncu yok"

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

"Bize 'hayır' diyen yok. Şartlarını kabul etmemiz durumunda sözleşme imzalayabileceğimiz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

Ancak sarı kırmızılılara orta saha transferiyle ilgili olarak kötü bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wendel ile Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

Rusya'dan Sport Express'in haberine göre; Zenit ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam edecek Wendel'e ilk teklifi Galatasaray yaptı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

Haberin detayında, Galatasaray'ın Wendel ile ilgilendiği, bir teklif yaptığı ancak bu teklifin Zenit tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

ZENIT 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Zenit'in Wendel için Sporting Lizbon'a ödediği 20 milyon euro civarında bir rakam düşündüğü, Galatasaray'dan yapılan teklifin çok daha azı olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

BARCELONA ŞARTLARI SORDU

Barcelona'nın da kısa süre öne Zenit ile temasa geçtiği ve Wendel'in şartlarını sorduğu ifade edildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

ZENIT'İN PLANI IVAN ILIC

Zenit'in Wendel'i 20 milyon euro civarında bir rakama satarak Torino'dan Ivan Ilic'i transfer etmeyi planladığı da vurgulandı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Barcelona devreye girdi

ZENIT'TE SKORER RAKAMLAR

Ekim 2020'de 20.3 milyon euro karşılığı Sporting Lizbon'dan Zenit'e transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wendel, Rusya kariyerinde çıktığı 124 maçta 20 gol atıp 25 asist yaptı.

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