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Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, Alman temsilcisini yenerek moral kazanmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 21:00
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Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Cimbom, Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Batuhan, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Tete, Zaha, Batshuayi

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Manu, Oberdorf, de Wijs, Iyoha, Klaus, Suso, Mbamba, Sobottka, Johannesson, Niemiec

GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele SPOR SMART'ta canlı yayınlanıyor.

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