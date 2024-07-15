Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Cimbom, Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI 11'LERİ:
Galatasaray: Batuhan, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Tete, Zaha, Batshuayi
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Manu, Oberdorf, de Wijs, Iyoha, Klaus, Suso, Mbamba, Sobottka, Johannesson, Niemiec
GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele SPOR SMART'ta canlı yayınlanıyor.