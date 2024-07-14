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Tansiyon yüksek

“Taraftarlarımız transfer bekliyor, Tansiyonun biraz düşmesi lazım. Bu kadar fedakarlığın yapıldığı yerde bunu hak ettiğimizi hiç düşünmüyorum. Bütün dünya bu şekilde. Geçen yıl Bayern Münih orta saha alamadan sezona başladı. Burada en doğrusu sabırlı olmak”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Tansiyon yüksek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajans 1905 kanalına gündemle ilgili konuştu. Transfer konusunda taraftarın beklentilerini bildiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Daha Temmuz başındayız. Transfere en az ihtiyacı olan takım biziz. Sakin sabırlı olmak gerekiyor. Net oyuncu istiyoruz. Üzerimize baskı kuruluyor diye istemediğimiz bir oyuncuyu almayacağız" dedi. Türkiye'ye oyuncu getirmenin çok zor olduğunu ifade eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne kadar para verirseniz verin prime dönemindeki oyuncuyu raya getiremiyorsunuz. En doğru şekilde oyuncular getirmek gerekiyor. Yabancı sayımızı azaltmak gerekiyor. Tansiyonun biraz düşmesi lazım. Bu kadar fedakarlığın yapıldığı yerde bunu hak ettiğimizi hiç düşünmüyorum. İstediğimiz oyuncunun alınmasını istiyorum. İstediğimiz oyuncular arasında görüşmeler sürüyor." Hedelerini de açıklayan Buruk, 'Galatasaray'ın teknik direktörü oluyorsanız her türlü rekoru kırmanız gerekiyor. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır. Kimsenin aklı karışmasın. Biz güçlüyüz, kendimize güveniyoruz, kadromuza güveniyoruz" diye konuştu. Bu sezon ligin kalitesinin daha da artacağını vurgulayan sarı kırmızılı hoca, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş da çok önemli bir teknik direktör getirdi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı 3 sene öncesinin şampiyonu. Biz sadece kendi maçımızı oynamaya odaklanacağız. Mourinho'nun buraya gelmesi önemli, van Bronckhorst'un gelmesi önemli."

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