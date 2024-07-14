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Kerem ve Kaan referansı

Sağ bekte Zeki Çelik’i listesine alan Galatasaray, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan’ın yakaladığı başarıyı örnek gösterip, transferde olumlu adımlar atmayı hedefleyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Kerem ve Kaan referansı

Milli futbolcu Zeki Çelik'i listesine alan Galatasaray, sağ bek transferinde artık çözüm arıyor. Guela Doue konusunda hamlelerini yapan ancak istediği somut adımları henüz atamayan sarı kırmızılılar, rotasını değiştirmeye başladı. Bu doğrultuda da Zeki Çelik adı öne çıktı. Roma'nın yeni sezon için elden çıkarmaya yakın olduğu Zeki'nin Türkiye'ye dönüşü için ikna konusunda planlarını yaptı. Mevcut kadroda yer alan Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın başarısı örnek gösterilerek milli futbolcunun da benzer çıkışı yapabileceği aktarılacak. Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği futbolculardan olan 27 yaşındaki yıldızın da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği ifade edildi. Düzenli forma şansı bulacağı bir takımda oynamak isteyen Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili net bir karar alacağı kaydedildi.

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