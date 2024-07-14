DİĞER
Galatasaray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur
Avusturya kampında çalışmalarını sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, önemli takviyelere imza atmayı planlıyor. Cimbom, EURO 2024'te Hollanda Milli Takımı ile birlikte yer alan yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.