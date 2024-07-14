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Galatasaray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur

Avusturya kampında çalışmalarını sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, önemli takviyelere imza atmayı planlıyor. Cimbom, EURO 2024'te Hollanda Milli Takımı ile birlikte yer alan yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:38
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