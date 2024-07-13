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Doue'nin kafası karıştı

Bitmeye yakın olan Fildişi Sahilli sağ bek, Roma ve Bournemouth’un tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Doue'nin kafası karıştı

Transferi yılan hikayesine dönen Guela Doue'de hareketli saatler yaşanıyor. Rennes forması giyen 21 yaşındaki sağ bekle görüşen sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmeye yakındı. Kulübüyle yaptığı görüşmelerde şartları zorlayan ve oyuncuyu ikna etmek üzere olan Cimbom, rakiplere takıldı. Oyuncunun menajeri, İtalya'dan Roma ve İngiltere'den Bournemouth'un tekliflerinin kariyer anlamında daha cazip olduğunu belirtti. Doue'nin de bu ilgi sonrası kafası karıştı.

BOEY ÖRNEĞİ VERİLDİ

Roma ve Bournemouth takımlarının tekliflerini değerlendiren genç oyuncunun kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. Bonuslarla yaklaşık 8-9 milyon euro'luk bütçe ayıran Galatasaray ise Sacha Boey örneğiyle ikna etmek istiyor. Yine Rennes'den transfer ettiği Fransız sağ beke Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yaptıran Aslan, 30 milyon euro'ya Bayern Münih'e göndermişti. Doue'nin de bu yolu tercih etmesinin doğru proje olduğu fikriyle giden Cimbom, artık olumlu yanıt bekliyor.

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