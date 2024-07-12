S. Moskova'dan Kerem açıklaması

Son dönemde adı Rusya'nın Spartak Moskova kulübüyle geçen Kerem Aktürkoğlu için önemli gelişmeler yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William Avila tarafından Sport Express'te yer alan açıklamada Kerem, Avrupa kupalarına katılan bir takımda oynamak istiyor. Bu nedenle Spartak Moskova'dan gelen teklifi kabul etmedi" sözleri dikkat çekmişti. Bunun üzerine Spartak Moskova Genel Direktörü Oleg Malyshev bir açıklama yaparak, Her şeyden önce menajerinin açıklamalarının gerçekle örtüşmediğini anlamalısınız. Bu yüzden özellikle bu oyuncu hakkında yorum yapmıyorum. Ancak bu bir sır değil. Rus kulüplerinin şu anda Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle oyuncu getirme imkanının sınırlı olduğu zaten uzun zamandır biliniyor" ifadelerini kullandı.