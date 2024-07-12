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Hedef 60 milyon euro

Sarı kırmızılılar, A Milli Takımımız ile EURO 2024’te parlayan Barış Alper Yılmaz ve Copa America’da Kolombiya Milli Takımı ile finale çıkan Davinson Sanchez’den tam 60 milyon euro’luk gelir umuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Hedef 60 milyon euro

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Barış Alper Yılmaz, Milli Takım'ın EURO 2024'teki başarısında da önemli rol oynadı. Turnuvadaki performansıyla dikkat çeken Barış Alper'e minimum 35 milyon euro değer biçiliyor. Sarı kırmızılı kulüp, aynı şekilde Copa America'da Kolombiya ile finale çıkan Davinson Sanchez'in bonservis bedelini ise 25 milyon euro olarak belirlendi.

ADA'DAN TALİPLER VAR

Yönetim, Barış Alper-Davinson Sanchez ikilisinden tam 60 milyon euro gelir elde etmeyi düşünüyor. İki oyuncunun Premier Lig'den de talipleri bulunuyor. Everton, Sanchez'e, Aston Villa da Barış Alper'e teklif hazırladı. Sacha Boey'yi daha önce 30 milyon euroya Bayern Münih'e satan Galatasaray cephesi, Bu rakamın iki katını Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'dan kazanmayı bekliyor.

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