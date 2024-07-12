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Gerçek aşkı Galatasaray

Wanda Nara ile boşanma kararı alan Mauro İcardi için sarı-kırmızılı taraftarlar endişelense de korkulan olmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Gerçek aşkı Galatasaray

Wanda Nara ile boşanma kararı alan Mauro İcardi için sarı-kırmızılı taraftarlar endişelense de korkulan olmadı. Kulüp yetkilileri Arjantinli yıldızın Avusturya kampındaki durumundan son derece memnun. Tatilde kendisine verilen çalışma programını harfi harfine uygulayan İcardi, sonunda ideal kilosuna da kavuştu. Fit görüntüsüyle alkışları toplayan golcü oyuncu, boynuna yaptırdığı Türkçe yazılı aşk dövmesiyle de dikkat çekti. Son 2 sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve her fırsatta Galatasaray'a aşkla bağlı olduğunu söyleyen İcardi, Avusturya kampına zamanında katıldı.

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