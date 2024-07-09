GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli
Yurt dışı kampını Avusturya'da yapan Galatasaray'da flaş Tete gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve hayal kırıklığı yataran Brezilyalı oyuncuya ülkesinden sürpriz talip çıktı. İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
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Avusturya'da gerçekleşecek olan kampa planladığı transferleri yetiştirmek isteyen yönetim, listedeki isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı.
Öte yandan sarı kırmızılılarda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu.
Bu doğrultuda Cimbom, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Tete ile yollarını ayırmayı planlıyordu.
Tete konusuna dair sarı kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar...
Shakhtar'la Tete konusunda davalık olan Galatasaray, oyuncuyu resmen göndermeye hazırlanıyor.
24 yaşındaki hücumcuya Corinthians talip olurken; görüşmeler sürüyor.
Brezilya'ya dönmeye sıcak bakan Sambacı'nın durumu dava sonrası netleşecek.
Aslan, olumlu sonuç çıkarsa 8 milyon euro gelir bekliyor.
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