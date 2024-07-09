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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Yurt dışı kampını Avusturya'da yapan Galatasaray'da flaş Tete gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve hayal kırıklığı yataran Brezilyalı oyuncuya ülkesinden sürpriz talip çıktı. İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:06
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Son 2 sezonun şampiyonu sarı kırmızılılar, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Cimbom, bugünden itibaren ise yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Avusturya'da gerçekleşecek olan kampa planladığı transferleri yetiştirmek isteyen yönetim, listedeki isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Öte yandan sarı kırmızılılarda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Bu doğrultuda Cimbom, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Tete ile yollarını ayırmayı planlıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Tete konusuna dair sarı kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

Shakhtar'la Tete konusunda davalık olan Galatasaray, oyuncuyu resmen göndermeye hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli

24 yaşındaki hücumcuya Corinthians talip olurken; görüşmeler sürüyor.

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