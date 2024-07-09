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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan 2 isme onay! Transfer...

Galatasaray'da sağ bek konusunda gündeme birçok isim geldi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk bu isimler içinden 2 yıldıza onay verdi ve yönetime temaslara başladı. İşte Okan Buruk'un takımda görmek istediği o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan 2 isme onay! Transfer...

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan 2 isme onay! Transfer...

Sağ bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımın Salzburg forması giyen Amar Dedic ve Rennes'de top koşturan Guela Doue için oyuncu taraflarıyla anlaşma sağlayan Galatasaray iki ismin de kulüpleriyle son detayları görüşüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan 2 isme onay! Transfer...

Takvim'in haberine göre Aslan'ın bu ikiliden birini bu hafta İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan 2 isme onay! Transfer...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da iki isme de onay verdiği ve sağ bek transferinin bir an önce bitirilmesini istediği de gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan 2 isme onay! Transfer...

Geçen sezon Avusturya ekibiyle 31 maça çıkan 21 yaşındaki Dedic 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan 2 isme onay! Transfer...

Bosnalı oyuncnun kontratı 2027'de sona erecek.

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