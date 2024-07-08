GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması gündemde. EURO 2024'te A Milli Takım için mücadele veren 25 yaşındaki futbolcu, turnuvanın sona ermesinin ardından transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
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Geldiği günden bu yana istikrarıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda 54 kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
A Milli Takım'da ise 13 kez görev yaparak toplamda 67 maça ulaştı. Böylece Kerem, Türk futbol tarihinde bir sezonda en çok forma giyen üçüncü oyuncu oldu.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında camiaya adeta veda eder gibi konuşan Kerem Aktürkoğlu için EURO 2024 bekleniyordu.
A Milli Takım'ın çeyrek finalde elenmesinin ardından gözler yeniden transfere çevrildi.
ÖNCELİĞİ AVRUPA!
Sarı kırmızılı kulüple 2026'ya kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro görünen Kerem için İspanya'dan Real Sociedad ile Real Betis, Fransa'dan da Lille kulüpleri devredeydi.
Hatta Suudi Arabistan da teklif vardı ama Aktürkoğlu'nun öncelikli hedefi Avrupa.
EURO 2024'ün sona ermesinin ardından Kerem'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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