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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması gündemde. EURO 2024'te A Milli Takım için mücadele veren 25 yaşındaki futbolcu, turnuvanın sona ermesinin ardından transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 09:29
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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldız oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

Sarı-kırmızlı takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer döneminde ayrılığa hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

4 yıl önce imza attığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen yıldız oyuncu, iyi bir sezonu geride bıraktı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

Geldiği günden bu yana istikrarıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda 54 kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

A Milli Takım'da ise 13 kez görev yaparak toplamda 67 maça ulaştı. Böylece Kerem, Türk futbol tarihinde bir sezonda en çok forma giyen üçüncü oyuncu oldu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında camiaya adeta veda eder gibi konuşan Kerem Aktürkoğlu için EURO 2024 bekleniyordu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

A Milli Takım'ın çeyrek finalde elenmesinin ardından gözler yeniden transfere çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

ÖNCELİĞİ AVRUPA!
Sarı kırmızılı kulüple 2026'ya kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro görünen Kerem için İspanya'dan Real Sociedad ile Real Betis, Fransa'dan da Lille kulüpleri devredeydi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...

Hatta Suudi Arabistan da teklif vardı ama Aktürkoğlu'nun öncelikli hedefi Avrupa.

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