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Davinson doludizgin

Sarı kırmızılı forma altında şampiyonluk kazandıktan sonra Kolombiya Milli Takımı ile Copa America’ya katılan Davinson Sanchez, ABD’deki turnuvada da yarı finale kalarak yoluna doludizgin devam ediyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Davinson doludizgin

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'nda da önemli işlere imza atıyor. ABD'de deki turnuvada Kolombiya ile yarı finale yükselen tecrübeli stoper performansıyla dikkat çekiyor. Turnuvadaki 4 maçın 4'ünde de 90 dakika oynayan ve bir de gol atan Davinson, Avrupa'da birçok takımın da radarında bulunuyor. Özellikle Everton'ın deneyimli yıldızın durumunu yakından izlediği aktarıldı. Davinson geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 32 resmi maça çıkıp 3 gol atmıştı.

DEVLER LİGİ İÇİN

Crystal Palace'tan ayrılarak Galatasaray'a gelen ve geçen sezon sarı kırmızılı formayla ilk yılında şampiyon olan Wilfried Zaha, İngiliz basınına konuştu. Crystal Palace'tan neden ayrıldığını anlatan Zaha, "Şampiyonlar Ligi en yüksek seviye. Elbette Premier Lig de en üst seviye lig ancak ben artık Crystal Palace'ta misyonumu tamamlamıştım. Yeni ve gerçekçi bir hedefe yönelmeliydim. Crystal Palace'ı çok seviyorum ancak yeni bir hedefe ilerlemeliydim" ifadelerini kullandı.

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