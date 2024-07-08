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Burada çok mutluyum

Michy Batshuayi, Galatasaray'ın YouTube kanalına konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Burada çok mutluyum

Batshuayi, "Çok şükür Galatasaray'a transferim gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum" dedi. Deneyimli golcü, "3 büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım" yorumunu yaptı. Batshuayi, "Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum" bilgisini verdi.

ADA'YA HAYRAN KALDI

Sarı kırmızılı kulübün YouTube kanalına özel bir röportaj veren Michy Batshuayi Galatasaray Adası'na hayran kaldı. Batshuayi, "Galatasaray Adası'na ilk defa geliyorum. Çok dinlendirici ve klas bir yer. İstanbul'un ne kadar gurur verici bir yer olduğunu gösteriyor" diye ekledi.

HEMEN ADAPTE OLDU

Transfer olarak Galatasaray'a katılan Michy Batshuayi kısa sürede takıma ve arkadaşlarına alıştı. Belçika Milli Takımı'ndan tanıdığı Dries Mertens ve Crystal Palace'ta beraber oynadığı Wilfried Zaha ile yeniden buluşan Batshuayi adaptasyon sorunu yaşamadı. Teknik direktör Okan Buruk ile de kısa sürede yakın bir diyalog kuran Belçikalı yıldız, hazır görüntüsü ve güçlü fiziğiyle de alkış aldı.

RENKLERİ HEP SEVDİM

Batshuayi, Galatasaray'ın 1 numara olduğunu söyledi. Golcü futbolcu, "Galatasaray'ın renklerini hep sevdim" diye ekledi. Belçikalı yıldız, "Beni aradığında çok mutluydu, Zaha da öyle. Hakim ile henüz görüşemedim ama hepsi iyi iletişim kurabileceğim insanlar" dedi.

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