BAY tarih yazarı

A Milli Futbol Takımı'nın ele avuca sığmayan çocuğu… Hollanda maçından sonra Van Dijk'in kendisi için bu ifadeyi kullandığı Barış Alper Yılmaz, bu sezon tüm rakamları alt üst etti. Galatasaray formasıyla 25 Temmuz 2023'teki Zalgiris maçıyla sezona startı veren 24 yaşındaki oyuncu, sarı- kırmızılı ekiple tam 55 karşılaşmaya çıktı. Şampiyonlukla taçlandırdığı sezonda takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

TEK RAKİBİ YILDIRAY

Bu başarıyla yetinmeyen genç yıldız, A Milli Takım formasını 15 maçta giydi. 25 Temmuz'da başlayan 2023-24 serüveninde yaklaşık 1 yılda 70 maça çıkarak bu sezon Avrupa'da en fazla forma giyen oyuncu olurken; adını Türk futbol tarihine de yazdırmayı başardı. Bir sezonda en fazla oynayan ikinci Türk olan Barış, sadece 2001-02 sezonunda Bayer Leverkusen'le Şampiyonlar Ligi finaline kadar çıkan Yıldıray Baştürk'e geçildi.

'Takımla gurur duyuyorum'

Barış Alper, "Büyük hayallerle çıktığımız bu yolda veda etmek üzücü olsa da mücadeleden hiç vazgeçmeyen bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Desteğini hissettiren halkımıza sonsuz teşekkürler" diye konuştu.